Polícia Federal investiga ex-diretor da Abin por espionagem ilegal

Buscas feitas em computadores e celulares da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ainda em outubro de 2023 levaram a Polícia Federal (PF) a indícios suficientes para embasar as buscas desta quinta-feira, 25, contra o deputado e ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ). A ação apura possível organização criminosa que teria se instalado na Abin para monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas.

O parlamentar comandou a agência durante o governo do Jair Bolsonaro (PL) e é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro com o apoio do ex-presidente, nas eleições municipais deste ano. De acordo com os investigadores que acompanham o inquérito, a PF recolheu dados dos telefones funcionais de servidores e de computadores da agência. Essas informações apontam Ramagem como o responsável por autorizar a espionagem ilegal de autoridade





Deputado federal Alexandre Ramagem é alvo de operação da PFO deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (25). A Operação Vigilância Aproximada investiga organização criminosa que teria se instalado na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas de outras pessoas.

