Polícia Federal deflagra 26ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar executores, planejadores e financiadores dos atos golpistas de 8 de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira 16, a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, que visa identificar executores, planejadores e financiadores dos atos golpistas do 8 de Janeiro, em Brasília. Agentes cumprem, nesta manhã, 18 mandados de busca e apreensão em oito estados brasileiros.

Além da busca e apreensão, o ministro também determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A intenção é recompor os prejuízos causados pelos vândalos naquele 8 de Janeiro. “Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões”, diz nota da PF sobre a operação.

Polícia Federal Operação Lesa Pátria Atos Golpistas Busca E Apreensão Mandados Investigação

