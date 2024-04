Polícia Federal apreende 212 quilos de cocaína em porto de Santos

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Marinha do Brasil, apreendeu na última terça-feira (2) 212 quilos de cocaína em uma operação no porto de Santos (SP). A droga estava escondida em um cargueiro que esperava para seguir para a Alemanha. O navio foi selecionado para inspeção com base em critérios de risco e inteligência da Polícia Federal.

Segundo a Marinha, os oito pacotes com cocaína estavam escondidos na “caixa de mar” da embarcação, uma abertura localizada abaixo da linha de flutuação, que serve para o suprimento de água para resfriamento de motores e alimentação do sistema de combate a incêndios. Durante a inspeção, foi necessária a ação de mergulhadores da Marinha e da polícia federal. A droga foi apreendida e a investigação sobre o caso ficará a cargo da Delegacia de Polícia Federal de Santos. Até o momento, ninguém foi pres

