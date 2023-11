Polícia e Exército encontram mais duas metralhadoras furtadas de quartel

Além dos sete suspeitos de participação direta no furto, outros 13 são investigados por atuação indireta.Os militares suspeitos de envolvimento direto no furto (que vão de invasão do paiol a transporte do arsenal) devem ser julgados pela Justiça Militar, podendo ser condenado de um a 38 anos de prisão (no somatório de penas).

