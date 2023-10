Polícia dos EUA fará buscas com mergulhadores atrás de pistas no caso do assassinato de 18 pessoas nos EUA

A polícia dos Estados Unidos está há cerca de 39 horas em busca do assassino que abriu fogo indiscriminadamente contra pessoas em uma pista de boliche e, depois, um bar, na quarta-feira (25).

De acordo com ele, os oficiais receberam cerca de 530 denúncias de civis alertando sobre dicas relacionadas ao homem e o seu paradeiro. De acordo com Sauschuck, dentro de uma das casas foi encontrado um bilhete, no entanto, ele não revelou o que estaria escrito no papel.

Placa fincada em gramado de Lewiston, nos EUA, demonstra apoio às vítimas de ataque a tiros na cidade — Foto: Shannon Stapleton/REUTERS Os departamentos de polícia das cidades de Lewiston, Boston e Nova York participaram das buscas. Agentes do FBI também auxiliaram nas operações, segundo a polícia. headtopics.com

A cronologia do caso O coronel William Ross, da polícia do estado do Maine, afirmou que a polícia foi contatada pelo número de emergência às 18h56 do horário local (19h56 no horário de Brasília) com relatos de disparos em uma pista de boliche.

Tiroteio em massa O massacre é o mais mortal de 2023, nos EUA, segundo levantamento do instituto Gun Violence Archive. O ataque mais violento da história recente do país aconteceu em Las Vegas, em 2017, quando 58 pessoas foram assassinadas e 441 ficaram feridas. headtopics.com

O presidente dos EUA, Joe Biden, publicou um pronunciamento oficial em que lamenta a morte das pessoas em Maine e afirma que oferecerá tudo que for necessário para apoiar o povo do estado. "Isto é o mínimo que devemos a todos os americanos que agora suportarão as cicatrizes – físicas e mentais – deste último ataque", diz Biden. Maine não exige autorização para porte de armas Com cerca de 38 mil habitantes, Lewiston, no estado do Maine, faz parte do condado de Androscoggin e fica a cerca de 56 km ao norte da maior cidade do estado, Portland.

