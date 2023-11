Polícia de SC obriga moradores em situação de rua a caminhar 18 km em operação não autorizada

O tenente-coronel Ciro Adriano da Silva, comandante do 1º Batalhão da PM, disse qm nota que"não se tratava de uma operação policial institucional e integrante de planejamento prévio, tendo sido feita à revelia e sem conhecimento do Comando do Batalhão.

"As operações pela Polícia Militar que tem como foco as pessoas em situação de rua são realizadas em conjunto com outros órgãos, em especial a Assistência Social, a fim de assegurar as garantias fundamentais e dar o correto encaminhamento dentro do rol de direitos que estas pessoas possuem", afirmou.

