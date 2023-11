Polícia de Portugal pede desculpas por ter considerado pais de Madeleine McCann 'suspeitos' de sumiço

Burger Fest será de 1º a 30 de novembro com 20 endereços no Rio; confira quais sãoTanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques

Autoridades israelenses afirmam ter matado 'dezenas de terroristas em centenas de ataques'; segundo porta-voz militar, mais de 600 alvos foram bombardeados em 24 horas Amigo diz que Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', está 'perplexa' com morte de Matthew Perry: 'Não parece real ou justo'

Atriz pensa em adotar cachorro do ex-colega de cena; fonte confirma que elenco do seriado irá a funeral do intérprete de Chandler