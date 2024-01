Polícia de Paris trabalha para divulgar número de espectadores nas Olimpíadas de 2024

A sete meses da cerimônia de abertura, a Polícia de Paris, Ministério do Interior e Comitê Organizador trabalham em conjunto para divulgar o número de espectadores durante a- inicialmente previsto para 600 mil pessoas - até final de janeiro de 2024. O mistério envolve o principal desafio das Olimpíadas: a segurança.

Com a ameaça terrorista existente antes mesmo do novo conflito na Guerra entre Hamas e Israel, o tema se tornou ainda mais preocupante e deve envolver 40 mil agentes de segurança apenas na cerimônia de abertura. Pela primeira vez na história dos Jogos, o palco da grande festa não será um estádio, mas o rio Sena, o que envolve um esquema de segurança completamente diferente. Além de uma"arena itinerante", a ideia original dos organizadores era justamente que o maior número de pessoas pudesse participar da cerimônia, não apenas os 100 mil espectadores que garantiram ingresso pago, o que traz mais elementos desafiadores para quem está nos bastidore





Lance! » / 🏆 30. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleições decisivas no mundo em 2024Confira algumas das eleições que serão decisivas no mundo em 2024, incluindo a eleição nos Estados Unidos.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eleições em 2024: desafios e polêmicasCerca de metade da população mundial terá eleições em 2024, enfrentando desafios como o conflito russo-ucraniano e a guerra entre Hamas e Israel, além do risco de desinformação e manipulações potencializadas pela inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial terá um ar de déjà-vu, com possíveis enfrentamentos entre veteranos e polêmicas sobre informações falsas.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional se prepara para um ano agitado em 2024O próximo ano deverá ser tão agitado quanto foi 2023, no Congresso Nacional. O fim da reeleição para cargos do Executivo, a regulamentação da reforma tributária e a regulação da inteligência artificial (IA) são alguns dos temas que deverão ser priorizados nas discussões e votações no Senado e/ou na Câmara dos Deputados.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Taça São Paulo de Futebol Júnior 2024A Taça São Paulo de Futebol Júnior é a competição de base mais tradicional do Brasil e promete revelar jovens talentos e proporcionar partidas emocionantes em 2024. Saiba mais sobre a composição dos grupos e dicas práticas para aproveitar o torneio.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Lula sanciona LDO com déficit zero para 2024, mas veta cronograma para emendas parlamentaresEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Presidente sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 com meta de déficit zeroO presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que estabelece, entre outros parâmetros, a meta de déficit zero para o resultado primário das contas públicas.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »