Polícia da Itália diz que confusão com filho de Moraes em aeroporto teve “leve impacto nos óculos”

Um relatório elaborado pela polícia italiana traz novos elementos sobre as supostas agressões contra a família do ministro Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, em julho deste ano. Enquanto a Polícia Federal brasileira fala em "hostilidade", as investigações na polícia italiana citam "leve impacto". Na ocasião, o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi atingido no rosto.

Defesa recorre Com base no relatório da polícia italiana, o advogado que representa a família brasileira pediu à Polícia Federal uma perícia nas imagens, o que não foi feito segundo apurou a CNN junto a peritos da PF.

Polícia italiana embaralha caso de agressão a filho de Alexandre de MoraesNovo relato resume episódio a um toque leve nos óculos do filho do ministro e deve se transformar na mais nova arma de defesa no caso Consulte Mais informação ⮕

Polícia italiana diz que agressor encostou 'levemente' nos óculos de filho de Moraes em RomaDocumento vai ser usado pela defesa de Roberto Mantovani para contestar a versão do ministro Consulte Mais informação ⮕

Polícia italiana diz que agressor encostou 'levemente' nos óculos de filho de Moraes em RomaDocumento vai ser usado pela defesa de empresário para contestar a versão do ministro Alexandre de Moreas, que relatou que seu filho levou um tapa do agressor Consulte Mais informação ⮕

Empresário encostou ‘levemente’ nos óculos do filho de Moraes, diz polícia italianaRelatório será usado pela defesa de Roberto Mantovani para contestar a versão do ministro do STF Consulte Mais informação ⮕

Moraes manda soltar homem que ameaçou Lula e ministros do STFIvan Rejane terá de usar tornozeleira eletrônica e entregar passaporte; ele também está proibido de usar as redes sociais Consulte Mais informação ⮕

Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e...Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e... Consulte Mais informação ⮕