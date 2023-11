Polícia da Colômbia oferece recompensa de R$ 240 mil por informações que ajudem a encontrar pai de Luis Díaz, do Liverpool

. O General William René Salamanca Ramírez, Diretor da Polícia Nacional de Colômbia, informou que eles estão dispostos a pagar 200 milhões de pesos colombianos, o que equivale a R$ 242.866, para qualquer novidade sobre o caso.Ainda não há qualquer novidade sobre o caso desde que a mãe de Luis Díaz foi resgatada, na noite de ontem.

Segundo a jornalista Vicky Dávila, da revista Semana, o carro dos pais de Díaz foi interceptado por homens armados em uma moto na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira. Eles estavam a caminho de Los Olivos, bairro onde vivem.As autoridades do país estão mobilizadas nas buscas. Ainda de acordo com a revista Semana, Geovanni Cristancho, diretor da tropa anti-sequestro e anti-extorsão da polícia colombiana, se dirigiu à La Guajira para cuidar do caso.

Dentro de campo, o atacante Diogo Jota, companheiro do colombiano no ataque do Liverpool, marcou o segundo gol dos Reds na partida contra o Nottingham Fortest, neste domingo, e homenageou Díaz. O português comemorou seu tento estendendo a camisa com nome de Luis Díaz e o número sete. headtopics.com

