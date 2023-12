Polícia cogita a possibilidade de tentativas de tomada de comando por grupos rivais na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense. Zona de conflito.

Ônibus foram incendiados na região de Santa Cruz, na Zona Oeste, em outubro deste ano: ação foi orquestrada após morte de sobrinho de Zinho — Foto: Reprodução/TV Globo, coloca um ponto de interrogação e pode mudar o jogo de forças na guerra entre grupos paramilitares que há mais de dois anos deixa um rastro de sangue e impacta a vida de milhões de moradores da Região Metropolitana fluminense. O chefe da maior(PF) neste domingo, enquanto sua quadrilha enfrenta o momento de maior fragilidade de sua história, num processo de fragmentação desde a morte, em 2021, de Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Zinho e seu antecessor no controle do bando.Com Zinho atrás das grades, a polícia não descarta a possibilidade de que rivais tentem se aproveitar em busca de tomar o comando das áreas em conflito na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminens





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Miliciano Zinho evita usar WhatsApp e tem comparsa como 'garoto de recados', aponta MPLuis Antônio da Silva Braga, número um do grupo criminoso, é um dos alvos da Operação Dinastia, assim como seu 'porta-voz', Andrei Santos de Melo, o Cansado

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Zinho se entregou seis dias após operação que apreendeu documentos e telefones de deputadaO miliciano Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Rio, foi preso neste domingo, véspera de Natal

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Com prisão de Zinho, Abelha e Tandera se tornam os criminosos mais procurados do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Medo de morrer, aliança com CV, ligações com deputada: a prisão de ZinhoMiliciano mais procurado do Rio de Janeiro, Zinho teria se entregado, segundo fontes ouvidas pelo UOL, por medo de ser executado. Além disso, a prisão dele deve colocar fim a aliança entre o grupo miliciano e a facção criminosa Comando Vermelho.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará abastecimento de água no Rio e Baixada FluminenseNa Baixada, onde os reparos são mais complexos, abastecimento será interrompido seis horas antes do horário marcado pela Cedae; empresa recomenda que a população economize água. A manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará o abastecimento de água para mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Órgão define ações como 'estarrecedoras'; denúncia ao grupo liderado por Zinho descreve extorsão a empreiteiras e até em obras da prefeituraCom o intuito de fazer extorsões para sustentar a maior milícia do Rio, o grupo armado liderado por Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, não mede esforços, muito menos age de forma amadora. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio — que culminou na Operação Dinastia, deflagrada nesta terça-feira — a organização criminosa controla as cobranças a empreiteiras e construtoras de empreendimentos da Zona Oeste por meio de tabelas, que descrevem os valores arrecadados. Como um "estado paralelo", como define o documento, os milicianos chegam a decidir pelo embargo da obra, em caso de atraso no pagamento da taxa.Através de diálogos interceptados entre os comparsas de Zinho, o MPRJ detalha que a operação de extorsão conta com uma organização

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »