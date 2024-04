Polícia Civil realiza operação contra família de estelionatários que se passava por representantes da Bienal do Livro

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira , uma operação contra uma família de estelionatários que se passava por representantes da Bienal do Livro para aplicar golpes. Ao todo, investigações estimam que o grupo já fez mais de 40 vítimas e arrecadou cerca de R$ 200 mil. Até o momento, duas pessoas foram presas e outras cinco continuam foragidas. A ação é realizada por agentes da 77ªDP .

Somente depois, ao verificar o extrato bancário, a vítima percebeu que seu cartão foi usado para duas compras indevidas, uma no valor de R$ 1.399,90, em 10 prestações de R$139,99, e outra de R$ 699,90 , igualmente parcelada.

Polícia Civil Operação Estelionatários Bienal Do Livro Golpes

