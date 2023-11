Polícia Civil investiga ataque a tiros que deixou dois mortos em Queimados

Rio - A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que terminou com duas pessoas mortas, na noite deste sábado (28), no bairro Inconfidência, em Queimados, Baixada Fluminense. As vítimas, identificadas como Clayton Damaceno Pereira, de 45 anos, e Paula Ribeiro Menezes Costa, 65, ainda chegaram a ser levadas para unidades de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

À sua família e entes queridos, envio minhas mais sinceras condolências. Descanse em paz, meu amigo, e obrigado por tudo o que você fez por mim e por nossa causa', escreveu Waguinho.Paula também era militante política com forte atuação na região, e trabalhava com Clayton. Através de sua assessoria, o deputado federal e ex-prefeito de Queimados, Max Lemos (PDT), também lamentou a morte de Paula.

