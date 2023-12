Polícia Civil do RJ recupera metralhadoras roubadas em acordo com traficantes

O Exército e a Polícia Civil do Rio de Janeiro negociaram com traficantes de drogas do Comando Vermelho (CV) a devolução de dez das 21 metralhadoras furtadas de um quartel em São Paulo. A nova informação sobre a negociação das armas com membros da facção criminosa fluminense foi publicada inicialmente nesta segunda-feira (11) pelo Metrópoles.





