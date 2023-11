Polícia Civil do Rio apreende fuzil e 2 metralhadoras que tinham sido roubadas do Arsenal do Exército em Barueri (SP)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu um fuzil e duas das metralhadoras que tinham sido roubadas do Arsenal do Exército em Barueri, na Grande São Paulo.

