Polícia busca prender ex-senador Telmário Mota (RR) por suspeita de assassinato

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) tenta prender nesta segunda-feira (30) o ex-senador Telmário Mota (Solidariedade), suspeito de tentar matar Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos. Ela era mãe de uma filha dele que, no ano passado, acusou o político de estupro.

Um homem perguntou seu nome e, ao ouvir a confirmação, deu um tiro em sua cabeça. A ação é coordenada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) acontece no âmbito da Operação Caçada Real, cujo nome remete ao nome da fazenda do ex-senador. Telmário Mota, que foi senador por Roraima de 2015 a 2023, seria o mandante do crime e é alvo de um dos mandados de prisão.

