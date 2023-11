Polícia apreende drogas na comunidade do Morubá em Cabo Frio

Segundo a PM, uma equipe, em patrulhamento de rotina pelo endereço, avistou elementos em atitude suspeita. Ao tentar abordá-los, os suspeitos empreenderam fuga para dentro do beco da comunidade do Morubá.Após uma varredura no local, os policiais encontraram 30 pedras de crack e 03 buchas de maconha.O material apreendido foi encaminhado à 126ª DP.

