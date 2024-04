Polícia analisa vídeo de homem armado distribuindo bombons em favela do Rio

A Polícia Civil do Rio analisa um vídeo que circula nas redes sociais onde um homem armado, usando uma camisa com a inscrição 'tropa do Belão' distribui bombons para crianças. Segundo a postagem, a distribuição teria ocorrido no fim de semana de Páscoa na Favela do Quitungo, comunidade localizada entre os Bairros da Penha e Brás de Pina, na Zona Norte da capital.

Homem de confiança de Edgar Alves de Andrade, o Doca, integrante da cúpula da facção criminosa Comando Vermelho (CV), Belão é suspeito de comandar o tráfico do Quitungo, segundo investigações da 38ªDP (Brás de Pina

