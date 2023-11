Polícia aguarda quebras de sigilo para elucidar caso de Ricardo Merini

A porta do apartamento dele não estava trancada e nenhum pertence foi levado do local. O celular de Ricardo foi encontrado na comunidade de Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, mas nenhuma movimentação bancária foi feita. Segundo familiares e amigos, o ator e modelo não tinha inimizades ou sofria ameaças.

Corpo do ator Ricardo Merini é enterrado em Rio do Sul (SC), cidade natal da família. Polícia de São Paulo investiga a causa da morte do artista, que ficou desaparecido por uma semana

Ricardo Alban toma posse como presidente da Confederação Nacional da Indústria

Memória Band homenageia os 110 anos de Vinícius de Moraes

Governo espera que brasileiros deixem Gaza 'em breve', diz embaixador

Williams escala Zak O'Sullivan para primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi

Felipe Diogo, atacante do São Bernardo, morre após ser baleado em Ribeirão Preto

