Pogacar cumple su papel y anima la fiesta del critérium de Singapur

Invitados por el Tour, que con su nombre hace negocio en países exóticos, a Singapur llegan los mejores ciclistas con su pareja, y alguno, como Pello Bilbao, con su niña en cochecito. Todos llegan relajados, charlas, jovencitos normales que, en chanclas, pantalón corto y camiseta parecen casi niños.

“Esta humedad es terrible, sobre todo cuando se está con algo más de peso”, se lamenta Sepp Kuss, el ganador de la Vuelta, al que el diseñador del show magnífico, y aplaudido por miles de personas, también obliga a fugarse, y también a Froome, a Sagan y a Ciccone, los más conocidos, para dar espectáculo y que termina muy acalorado, jadeante, pero satisfecho por haber cumplido su cometido.

O complexo papel do Catar como mediador para libertar reféns sequestrados pelo HamasNo passado, Catar teve papel-chave nas negociações no Oriente Médio, mas mediar libertação de mais de 200 reféns raptados pelo Hamas em Israel é uma tarefa muito mais complicada. Consulte Mais informação ⮕

Conflito Israel-Hamas: o complexo papel do Catar como mediador para libertar reféns sequestradosNo passado, Catar teve papel-chave nas negociações no Oriente Médio, mas mediar libertação de mais de 200 reféns raptados pelo Hamas em Israel é uma tarefa muito mais complicada. Consulte Mais informação ⮕

Marcos Palmeira volta ao papel de fazendeiro em nova versão de 'Renascer': 'Cheguei aos 60'Elenco de remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, que fez sucesso em 1993, inicia gravações na Bahia, um ano após reedição de 'Pantanal' Consulte Mais informação ⮕

EUA aplicam sanções contra membros do Hamas e da Guarda Revolucionária do IrãGoverno americano destacou que sanções visam afetar papel do Irã no apoio ao Hamas Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift relança álbum e anima Corinthians antes de clássicoExistem coisas que você não explica, simplesmente sente. Assim é a relação entre Taylor Swift e Corinthians, uma das maiores aleatoriedades.. Consulte Mais informação ⮕

El sínodo de los obispos desafía a la Iglesia para que se pronuncie sobre el papel de la mujerEl documento final pide que ellas estén en puestos de poder, que en un año se presenten conclusiones sobre el diaconado femenino y que se siga estudiando la cancelación del celibato en algunas circunstancias Consulte Mais informação ⮕