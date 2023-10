Poder, territórios e influência política: como o crime se espalha no país

A sequência de atos de terror seguiu um roteiro conhecido, embora de proporções inusitadas. Em questão de horas, bandidos armados renderam ônibus que circulavam pelo Rio de Janeiro, espalharam gasolina no chão e atearam fogo nos veículos. Os passageiros, apavorados, corriam para as saídas. A cena, concentrada principalmente na Zona Oeste, se repetiria 35 vezes na tarde de segunda-feira 23.

A comparação soa um tanto descabida, ante as atrocidades em curso no Oriente Médio, como legítima resposta de Israel à chacina promovida pelo Hamas, mas para a população que sente na pele o agravamento da crise na segurança pública, no Rio e em boa parte do país, as bolas de fogo são, sim, imagens de uma guerra que se arrasta há décadas, atiçada pela histórica incapacidade do Estado de lidar com a violência.

Os ataques aos ônibus cariocas foram, ao que tudo indica, uma espécie de vingança contra a operação da Polícia Civil em que morreu o miliciano Matheus Resende, o Faustão, número 2 do Bonde do Zinho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. headtopics.com

