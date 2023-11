Poder Expresso: Israel segue ofensiva em Gaza; brasileiros não são autorizados a deixar região

O programa também tata do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que determina a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, com duração prevista até maio de 2024. A medida prevê a atuação dos militares das Forças Armadas nos portos de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro e Santos (SP) e nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

Veja também a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo então mandatário nas eleições do ano passado, por uso eleitoral do 7 de Setembro.

