Pode sonhar? Ferreira abre o jogo sobre expectativa do Grêmio ser campeão no Brasileirão

Entretanto, o jogador foi 'pé no chão' ao falar do assunto. Segundo suas palavras, o Grêmio não quer iludir o torcedor, ciente que ainda existem oscilações na competição. Mas mesmo assim, não escondeu que é algo visto como viável pelo elenco.

- Se a gente falar que o grupo não conversa, não acredita, a gente está mentindo. A gente não pode iludir o torcedor, a gente vem da série B. É claro que vamos oscilar, mas a gente vai indo e quem sabe buscar esse título também - disse Ferreira.Na liderança, o Botafogo soma 62 pontos e ainda deve encerrar a rodada contra o Palmeiras (vice-líder) na noite desta quarta-feira (1).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Ferreira marca no fim, Grêmio supera Coritiba e alcança terceira vitória consecutiva no BrasileirãoCom o triunfo em Curitiba, o Grêmio chegou a três vitórias consecutivas na competição e chegou aos 53 pontos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Coritiba e Grêmio?Coxa e Imortal prometem duelo animado no Couto Pereira

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Ranking de técnicos no Instagram: Abel Ferreira é o mais seguido do BrasileirãoTreinador do Palmeiras teve um crescimento de 2.700% em popularidade na rede social

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo BrasileirãoO jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do BrasileirãoEscalação do Bahia, que quer fugir do rebaixamento, e do Fluminense, que busca vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, para jogo desta terça-feira

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: São Paulo x Cruzeiro: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoConfronto acontece no Morumbi nesta quinta-feira (2), às 20h

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕