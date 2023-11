'Pode sobrar até pra sua mãe e cachorro', ameça golpista do Tinder a uma de suas vítimas

O homem preso em flagrante acusado de aplicar golpes por meio do uso de um aplicativo de namoro, costumava enviar mensagens ameaçadoras às vítimas, para forçá-las a fazer transferências bancárias para ele. O acusado, identificado pela polícia como Walace Menezes dos Santos, teria feito dezenas de vítimas.

Os agentes apuraram ainda que o acusado utilizava as contas bancárias das mulheres com quem estava se relacionando para receber o dinheiro que extorquia de suas vítimas. Ele foi preso em flagrante no momento em que enviava mensagens às vítimas com quem teve relacionamento amoroso. O telefone celular dele foi apreendido.

A prisão foi efetuada por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) com apoio de agentes da 24ª DP (Piedade), após trabalho de inteligência e diligências de campo.Na mensagem ameaçadora homem diz ainda que filha, que acabara de fazer 18 anos, pode "ficar careca e sofrer uns arranhões".

Jovem é agredida durante consulta no ginecologista por mulher que seria esposa do médico; profissional foi afastadoEntenda: por que o Brasil, ao contrário de Chile, Colômbia e Bolívia, não entrará em conflito diplomático com Israel?

Fontes diplomáticas dizem que Itamaraty não fará nada que possa dificultar papel do país na negociação coletiva na ONU ou atrapalhar negociações para retirar cidadãos em GazaGlicéria Tupinambá será a artista selecionada para ocupar o espaço, que terá curadoria de Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: Polícia Federal combate grupo criminoso que atua em Rio das PedrasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Golpe do Tinder: polícia prende homem que utilizava aplicativo de namoro para extorquir vítimasSegundo investigação, acusado demonstrava ter boa situação financeira e, após conquistar confiança e criar vínculo, fingia estar em dificuldades financeira para exigia dinheiro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Golpe do Tinder: polícia prende homem que utilizava aplicativo de namoro para extorquir vítimasSegundo investigação, acusado demonstrava ter boa situação financeira e, após conquistar confiança e criar vínculo, fingia estar em dificuldades financeira para exigia dinheiro

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Janela para limitar aquecimento a 1,5 ºC pode se fechar antes de 2030Revisão das estimativas diminuiu pela metade a quantidade de carbono que pode ser emitida

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Crusoé: “Por que não se pode dar o que os terroristas pedem”Libertar terroristas não é tão simples, porque muitos dos que conseguiram a liberdade em negociações no passado voltaram ao terrorismo

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: Cristo Redentor ganhará telão para torcedores e turistasO duelo dos times pode entrar na história do futebol sul-americano

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕