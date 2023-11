'Pode sobrar até pra sua mãe e cachorro', ameaça golpista do Tinder a uma de suas vítimas

O criminoso ameaça a vítima ainda informando saber onde ela mora, a placa do carro e a que horas sai para trabalhar. Em outra mensagem, o golpista pede R$ 3 mil à vítima, recorrendo ao mesmo argumento de ameaçar suas filhas. Diz ainda saber onde a pessoa mora, o modelo de carro que tem e onde as filhas estudam. "Sabemos de sua mãe e sua irmã tb.

Se a vítima dissesse não termais condições de ajudá-lo, ele desaparecia e, usando todo o conhecimento acumulado sobre a vida da vítima durante o namoro, exigia dinheiro através de ameaças enviadas pelo aplicativo de mensagem de diferentes números telefônicos. O objetivo era evitar que a pessoa percebesse alguma conexão entre o término do relacionamento e as exigências de transferências de quantias em dinheiro.

A prisão foi efetuada por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) com apoio de agentes da 24ª DP (Piedade), após trabalho de inteligência e diligências de campo.Mudanças no uso dos fundos estaduais são sancionadas pelo governo do Rio. O que muda aos servidores?Na mensagem ameaçadora homem diz ainda que filha, que acabara de fazer 18 anos, pode "ficar careca e sofrer uns arranhões".

