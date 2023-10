Podcast: Problema é o mundo, não a ONU, diz embaixador sobre guerra Israel-Hamas

https://omny.fm/shows/cnn-mundo/problema-o-mundo-n-o-a-onu-diz-embaixador-sobre-gu Neste episódio, o correspondente internacional Américo Martins relata os últimos acontecimentos da guerra entre Israel e Hamas diretamente de Ramallah, na Cisjordânia. De Nova York, a repórter Mariana Janjácomo faz uma retrospectiva da semana no Conselho de Segurança da ONU, que continua no esforço diplomático de encontrar uma resolução para o conflito.

Em entrevista ao podcast, o embaixador e ex-Chefe da Delegação do Brasil para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra, Marcos Azambuja, avalia que “o problema não reside nas Nações Unidas, e sim no poder mundial, que é dividido entre potências que não se entendem”.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Conselho da ONU rejeita resoluções dos EUA e Rússia sobre Israel e HamasA resolução da Rússia pedia, novamente, 'o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado' e condenava 'toda a violência e hostilidades contra civis' Consulte Mais informação ⮕

Brasil costura na ONU acordo entre EUA e Rússia sobre a guerra de IsraelOperação tem o apoio dos dez países que são membros rotativos do Conselho de Segurança Consulte Mais informação ⮕

Guterres responde a críticas de Israel e nega ter justificado ataques do HamasEmbaixador de Israel na ONU pediu renúncia do secretário-geral após críticas ao governo do país Consulte Mais informação ⮕

Secretário-geral da ONU nega ter justificado ataque do Hamas a IsraelGuterres se diz 'chocado' com deturpação de suas declarações Consulte Mais informação ⮕

Israel x ONU: a desculpa esfarrapada de GuterresOntem, Antonio Guterres afirmou que era importante “importante reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo” Consulte Mais informação ⮕

ONU rejeita propostas dos EUA e da Rússia para guerra entre Israel e HamasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕