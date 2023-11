Podcast: Brasileiros não estão entre estrangeiros autorizados a deixar Gaza

Novas listas serão publicadas em breve, segundo a embaixada do Brasil na Palestina. Ouça também: presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) anuncia operaçao de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos para atuar no combate ao crime organizado. Apresentação: Camila Olivo Produção e roteiro: Camila Olivo, Bruna Sales e Rodrigo Tammaro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: Estrangeiros serão autorizados a deixar Faixa de Gaza; brasileiros não estão na listaDezenas de estrangeiros deixaram nesta quarta-feira a Faixa de Gaza e atravessaram para o Egito através da passagem de Rafah, que foi aberta ao trânsito de

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Estrangeiros começam a deixar Gaza, mas brasileiros não estão inclusos na listaÉ a primeira vez que fronteira é aberta para saída de pessoas desde o início do conflito entre Israel e Hamas

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Estrangeiros começam a deixar Gaza, mas brasileiros não estão inclusos na listaCerca de 450 pessoas de diversas nacionalidades vão sair da região nesta quarta-feira; grupo de pessoas feridas também irá para o Egito

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Governo espera retirar brasileiros de Gaza nos próximos dias após acordo entre Israel e EgitoRecentemente, Hamas, Israel e Egito concordaram em permitir a saída de estrangeiros, além de trabalhadores de entidades humanitárias

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: O que podemos fazer é um apelo, diz Amorim sobre brasileiros em GazaSegundo Amorim, é preciso colocar a questão humanitária em primeiro lugar

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Itamaraty discute com EUA e Catar sobre saída de brasileiros da Faixa de GazaItamaraty discute com EUA e Catar sobre saída de brasileiros da Faixa de Gaza

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕