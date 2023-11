‘Podcast’: Bombas o éxodo: Por qué los palestinos no quieren irse de Gaza

Desde pequeños, los palestinos han vivido el éxodo. Según Naciones Unidas, son el pueblo refugiado más antiguo del mundo. Seis millones de personas que en algún momento desde 1948 fueron expulsadas de sus pueblos por el ejército israelí o tienen familiares que lo fueron.

Por eso, para los que viven en la Franja de Gaza que está siendo bombardeada marcharse no es una opción. Aunque Israel les dejara salir. Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Israel e aliados têm 1ª divergência por 'pausa' no ataque a GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Hamas mantém estoque de suprimentos enquanto Gaza apela por ajudaAutoridades árabes e ocidentais confirmam que grupo terrorista continua bem abastecido enquanto população sofre com falta de água, comida e combustível Consulte Mais informação ⮕

Presidente da Turquia diz que países do Ocidente são culpados por ‘massacre’ em GazaErdogan acusou Israel de cometer crimes de guerra contra a Palestina Consulte Mais informação ⮕