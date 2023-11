PM suspeito de feminicídio em São Gonçalo é preso no Espírito Santo com três armas e mais de R$ 159 mil

Policiais Militares do Estado do Espírito Santo prenderam, nesta quarta-feira, no município de Itapemirim, o policial militar Márcio Luiz Moreira Lima de Souza, suspeito de matar Mary Cristina dos Reis em São Gonçalo . A vítima foi executada com um tiro na cabeça e teve o corpo abandonado em um carro. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.





