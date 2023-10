PM prende suspeito com motocicleta roubada em Belford Roxo

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam um homem com uma motocicleta roubada, no início da manhã desta sexta-feira (27), no Centro, de Belford Roxo.

Na ação, os policiais militares perceberam um motociclista em um veículo vermelho em atitude suspeita. Na abordagem, após a verificação do número do motor da moto, se constatou que o veículo era roubado, e o motor pertencia à outra moto.O preso foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo) e foi autuado no crime de receptação.

Brasil Manchetes

