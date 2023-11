PM morre em acidente de moto na Rodovia Niterói-Manilha

Rio - Um policial militar morreu, na noite de sábado (28), após sofrer um acidente de trânsito, na Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima passava de motocicleta pela via, na altura do km 310,4, no bairro de Neves, quando o veículo se chocou contra a mureta de proteção, na pista sentido Espírito Santo.

De acordo com a Arteris Fluminense, que administra o trecho, por volta das 20h, equipes da concessionária foram acionadas para o atendimento da vítima, que não resistiu aos ferimentos. O acidente chegou a provocar uma fila de dois quilômetros de carros e a interditar a pista da esquerda, que só foi liberada perto das 23h20. O PM era lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia). Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

Marido de cantora gospel encontrada morta em rodovia confessa crime e é preso na BahiaCorpo da artista foi encontrado na última sexta-feira (27) três dias após o desaparecimento Consulte Mais informação ⮕

Lula lamenta seca na Amazônia, mas não defende Marina de fogo amigoAliados do presidente chamam ministra de 'retrógrada' por se opor a asfaltamento de rodovia na floresta Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry morre no dia do aniversário de Julia Roberts, sua ex-namoradaAtor foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, neste sábado, 28; polícia local investiga o caso Consulte Mais informação ⮕

Bia Haddad Maia faz dobradinha em dia perfeito e é campeã de duplas em ZhuhaiBrasileira havia vencido em simples e se torna a primeira a ganhar a dobradinha no torneio chinês Consulte Mais informação ⮕

Semana de Finados tem Dia Nacional do Livro e da Poesia; confira demais datasPeríodo também tem homenagem às favelas brasileiras Consulte Mais informação ⮕

Buscas por idosa que caiu em canal na Baixada chegam ao quarto diaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕