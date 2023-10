PM esconde símbolo da Core apreendidos com seguranças de miliciano no Rio

Ao divulgar o material apreendido com suspeitos de serem seguranças de Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito — que assumiu a vice-liderança da maior milícia da Zona Oeste do Rio, a Polícia Militar tentou esconder que foram encontrados adesivos da Coordenadoria de Recursos Especiais. A Core é a tropa de elite da Polícia Civil do Rio.

A ação conjunta das polícias Federal e Militar também apreendeu munições, carregadores de arma, R$ 22 mil em espécie, além de um relógio de luxo. Pedro Paulo Magalhães de Rezende e Douglas Elias de Souza, apontados como responsáveis pela segurança de Pipito,foram presos em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta sexta-feira.

Munições, dinheiro e joias foram apreendidos na casa de Pipito, em Santa Cruz — Foto: Divulgação / PF Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.A participação dos presos na milícia foi revelada após a Operação Dinastia, deflagrada em agosto do ano passado, entre a PF e o Gaeco, do Ministério Público do Rio. headtopics.com

De acordo com a polícia, a vítima teve o corpo carbonizado. Apesar das investigações, o cadáver até hoje não foi localizado, já que teria sido destruído por Pipito e outros três milicianos também investigados pelos mesmos crimes, incluindo o chefe Luís Antônio da Silva Braga (Zinho). Pipito é apontado como o sucessor de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, morto na última segunda-feira.

Segundo investigadores, Faustão, chefiava rondas paramilitares e era encarregado por Zinho de comandar invasões em territórios controlados por paramilitares rivais. Pipito, candidato a herdar o cargo de confiança, no entanto, não seria o único candidato a ser o novo zero dois da maior milícia do Rio. Outros dois milicianos também aparecem, com menos chances, numa lista investigada pela polícia. headtopics.com

