PM esconde símbolo da Core apreendidos com seguranças de miliciano no Rio

Ao divulgar o material apreendido com suspeitos de serem seguranças de Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito — que assumiu a vice-liderança da maiorda Zona Oeste do Rio, a Polícia Militar tentou esconder que foram encontrados adesivos da Coordenadoria de Recursos Especiais. A Core é a tropa de elite da Polícia Civil do Rio. Nas redes, a PM colocou um efeito para tampar a símbolo da Core, o que não foi feito nas imagens divulgadas pela PF.

Os dois milicianos estavam em uma casa na comunidade do Antares, quando foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira. Eles estavam com uma pistola e um rádio comunicador, que foram apreendidos. As milícias são grupos paramilitares, que disputam com os traficantes espaço na subjugação de comunidades carentes e bairros na capital e em outros municípios fluminenses.

Pedro Paulo Magalhães de Rezende já foi preso anteriormente, por tráfico e associação para o tráfico, mas evadiu o sistema em 2018, enquanto era beneficiado pela visita temporária ao lar. Ele estava com mandado em aberto desde 2020. Decisão do desembargador Francisco José de Asevedo, de 2015 — que negou pedido da defesa para absolvição dos delitos — cita que Pedro Paulo integrava a maior facção criminosa do Rio. headtopics.com

Suspeito de ser o novo zero dois do grupo, Pipito responde por execução e destruição do corpo de um rival Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A participação dos presos na milícia foi revelada após a Operação Dinastia, deflagrada em agosto do ano passado, entre a PF e o Gaeco, do Ministério Público do Rio.

