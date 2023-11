PlayStation 5 completa três anos e redefiniu os jogos de nova geração

Há três anos, o PlayStation 5 chegava às lojas, marcando mais um capítulo na história dos videogames ao lado de outros rivais de peso, como o Xbox Series e o Nintendo Switch. Desde então, o aparelho da Sony não apenas conquistou uma posição privilegiada no mercado, mas também redefiniu um alto padrão para os jogos de nova geração. Com vendas que superaram as 46 milhões de unidades em todo o mundo, o PS5 não é apenas um console: é um fenômeno global.

Claro, a nova geração da gigante japonesa não seria nada sem os exclusivos, que contribuíram muito para a magia do PS5 nesses últimos anos. Títulos de renome e igualmente épicos, como Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy XVI e God of War: Ragnarok, não apenas demonstraram o poder gráfico do console, mas também trouxeram experiências com narrativas epopeicas que cativaram toda a comunidade. À medida que celebramos esses três anos, é impossível não olhar para o futuro com entusiasmo





