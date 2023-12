Plataforma eletrônica para auditoria global nas ações dos governos para mitigar a crise climática entrará em execução em 2024

A plataforma eletrônica que vai consolidar dados de uma auditoria global nas ações dos governos para mitigar e adaptar as suas economias com relação à crise climática, entrará na fase de execução em março de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, em resposta a pergunta feita peloA reportagem quis saber quais são os próximos passos da ferramenta e, caso ainda ela não estivesse em pleno funcionamento, quando passaria a estar.

"O Climate Scanner é uma das iniciativas que mais nos enche de orgulho", iniciou Bruno Dantas. O presidente do TCU ressaltou que, quando a Corte de Contas assumiu a presidência da Intosai, em novembro de 2022, o "grande projeto" que o tribunal pretendia alavancar era o. A plataforma possui três eixos de fiscalização: políticas públicas, governança e financiamento. "E aí, a partir desses três eixos, nós especificamos os indicadores e vamos medir o esforço de cada país, a partir de uma métrica comum, para saber qual é a sua performance no combate às mudanças climáticas", acrescentou o ministr





