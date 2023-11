Plantas brasileiras quase extintas são mais fáceis de encontrar no Instagram do que em seus habitats naturais

O botânico Samuel Gonçalves com uma Philodendron spiritus sancti, uma das mais de mil plantas de sua coleção. O crescente interesse pelo cultivo de plantas ornamentais dentro de casa produziu uma situação paradoxal: hoje é mais fácil encontrar algumas espécies brasileiras no Instagram do que em seus ambientes naturais.

Plantas que foram quase extintas de seus habitats por causa da extração predatória e do contrabando abundam em posts de colecionadores e vendedores, que as oferecem por valores que chegam à casa dos R$ 150 mil. Nenhuma espécie expõe melhor o fenômeno do que uma trepadeira nativa de uma pequena região serrana do Espírito Santo batizada com o nome do Estado. Quando a espécie é pesquisada no Instagram, surgem mais de 4 mil resultados - a ampla maioria de colecionadores que as exibem nos chamados 'urban jungles', os jardins cultivados dentro de casa que se tornaram uma febre global durante a pandemia. Mas, na última vez em que pesquisadores a procuraram em seu ambiente original, em 2000, não acharam nada - nem mesmo nos locais onde ela havia sido vista em 1974 e 1986

: