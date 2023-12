Plano de Israel contra túneis do Hamas levará meses e causará destruição urbana irreversível: 'não é bonito, mas necessário' Estruturas com até 30 metros de profundidade são alvo prioritário dentro da estratégia israelense de aniquilar o grupo terrorista de Gaza, levará meses, causando uma escala de destruição urbana que pode ser impossível de reverter.

O resultado devastador de uma campanha prolongada contra o grupo militante – com ataques aéreos e batalhas terrestres continuando paralelamente aos ataques nos túneis – provavelmente deixará muitos dos cerca de 2,2 milhões de palestinos desabrigados e um ponto de interrogação sobre. Em Beit Hanoun, uma cidade de mais de 50 mil habitantes no norte da Faixa de Gaza, os militares israelenses começaram a explodir quase 100 poços e várias dezenas de túneis, disse o tenente-coronel Amit, que está supervisionando sua destruição e omitiu seu sobrenome de acordo com as regras do exércit





Guerra Israel-Hamas mata mais jornalistas que 20 meses de conflito na UcrâniaDos 39 jornalistas mortos até agora, 34 eram palestinos, quatro israelenses e um libanês

Exército de Israel encontra armas do Hamas em hospital de GazaO Exército de Israel anunciou ter encontrado armas e infraestrutura terrorista do Hamas no hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, durante uma operação militar.

Exposição de Ai Weiwei é cancelada após posts polêmicos sobre judeus e guerra Israel-HamasA galeria Lisson cancelou uma exposição do artista plástico chinês dissidente Ai Weiwei após o mesmo ter feito posts no X (antigo Twitter) sobre judeus e a guerra Israel-Hamas. Com obras inéditas do ativista, a mostra entraria em cartaz nesta semana. Weiwei defendeu a importância da liberdade de expressão após a decisão da galeria. Em outros posts feitos em sua rede social, Weiwei defende o cessar-fogo.

Resolução da ONU prevê acompanhamento da aplicação dos termos do conflito entre Israel e HamasA resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU prevê um acompanhamento da aplicação dos termos pelos envolvidos no conflito, Israel e Hamas. O documento destaca a importância da proteção das crianças no conflito.

Líder do Hamas diz que está 'perto de alcançar' acordo de trégua com IsraelNegociadores têm trabalhado para fechar um acordo que permita a libertação dos cerca de 240 reféns, a maioria israelenses, sequestrados em 7 de outubro

Israel e Hamas próximos de acordo para libertação de reféns em GazaO embaixador de Israel nos EUA diz ter esperanças de que um acordo para a libertação de um número significativo de reféns seja alcançado 'nos próximos dias'. O Hamas fez cerca de 240 pessoas como reféns durante os ataques de 7 de outubro, que mataram 1.200 israelenses. O Catar, que está costurando as negociações, também afirma que um acordo está perto de ser obtido. Citando fontes próximas ao assunto, o jornal americano Washington Post informou que Israel e o Hamas estão perto de um acordo, mediado pelos EUA, que 'libertaria dezenas de mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza em troca de uma pausa de cinco dias nos combates'.

