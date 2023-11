Planalto oficializa saída de Rita Serrano da Caixa

Arthur LiraOs comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Saída de Rita Serrano da presidência da Caixa é oficializadaSubstituto de Serrano, Carlos Vieira, é aliado e indicado de Arthur Lira Consulte Mais informação ⮕

Demissão de Rita Serrano é publicada em Diário OficialPublicação marca a oficialização da troca de comando na Caixa, que passa a ser presidida por Carlos Vieira, aliado de Lira Consulte Mais informação ⮕

Planalto corre contra o tempo para aprovar agendas econômicas até o fim do anoPEC que limita poderes do STF, vetos do marco temporal e outras pautas ideológicas dificultam Consulte Mais informação ⮕

Caixa libera parcela do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9Caixa libera parcela do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9 Consulte Mais informação ⮕

Após demissão na Caixa, bancada feminina da base cobra representatividade no governoAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

CUT chega aos 40 com dificuldades de caixa e perda de representatividadeQual seria a proposta da Central diante desta realidade dos tempos modernos? A batalha é para tentar dar marcha a ré Consulte Mais informação ⮕