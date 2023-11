Planalto faz reunião sobre Orçamento em meio a debate sobre meta fiscal

Durigan, ainda de acordo com relatos, falou sobre a importância de o Congresso aprovar as mudanças na tributação de grandes empresas beneficiadas por isenções nos estados, o chamado PL da subvenção. O governo estima que, sem a proposta, terá um forte baque nas receitas, inviabilizando, na prática, o cumprimento da meta fiscal zero no próximo ano.

