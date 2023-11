Planalto corre contra o tempo para aprovar agendas econômicas até o fim do ano

A menos de dois meses para o fim do ano, o governo corre contra o tempo para aprovar as pautas econômicas que vão viabilizar o cumprimento do novo marco fiscal, sancionado em agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das metas estabelecidas é o déficit zero para o ano de 2024 — que só será possível caso o governo encontre formas de incrementar as receitas públicas.

“Pacheco e demais líderes se comprometeram, chegando esse projeto, encaminhar para a CAE, designar relator e buscar aprovar esse projeto antes do prazo final da vigência da medida provisória, que é meados de novembro… Além desse projeto, queremos avançar no projeto sobre as apostas”, disse Randolfe. No caso do projeto das apostas esportivas, a previsão é que o relatório seja apresentado na CAE na próxima semana.

CCJ do Senado marca primeira audiência para discutir PEC que criminaliza porte e posse de drogasProposta é resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao STF; julgamento na Corte foi suspenso com placar em 5 a 1 pela descriminalização do porte para uso pessoal Consulte Mais informação ⮕

O recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STFO recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STF Consulte Mais informação ⮕

Moraes manda soltar homem que ameaçou Lula e ministros do STFIvan Rejane terá de usar tornozeleira eletrônica e entregar passaporte; ele também está proibido de usar as redes sociais Consulte Mais informação ⮕

Moraes coloca em liberdade com tornozeleira influenciador que ameaçou Lula e ministros do STFO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou em liberdade provisória o influenciador bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, Consulte Mais informação ⮕

Empresário encostou ‘levemente’ nos óculos do filho de Moraes, diz polícia italianaRelatório será usado pela defesa de Roberto Mantovani para contestar a versão do ministro do STF Consulte Mais informação ⮕

Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e...Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e... Consulte Mais informação ⮕