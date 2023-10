PL do Carbono: objetivo é buscar previsibilidade e segurança jurídica, diz deputado relator

O deputado federal Aliel Machado (PV), anunciado nesta quinta-feira, 26, como relator na Câmara do Projeto de Lei (PL) que irá regulamentar o mercado de carbono no Brasil, disse nesta sexta-feira, 27, que o objetivo do texto é garantir previsibilidade e segurança jurídica ao País nesse tema.

Na avaliação de Machado, o texto do PL precisa ser um 'ponto de convergência' em meio a um Congresso 'diversificado' que conta com a representação de diversos setores. 'Meu desafio não é aprovar o texto que eu entendo que seja o melhor, mas um texto possível e que atenda as expectativas do futuro', afirmou.

