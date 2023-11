PL das apostas deve ter votação no Senado na quarta-feira, com verbas para PF e Ministério da Saúde

A Comissão de Esportes do Senado deve votar na quarta-feira o relatório do senador Romário sobre a PL das apostas. Em seu texto, ele mantém a alíquota de 18% a ser cobrada das empresas, mas modifica a distribuição delas.

O senador retirou quantia do Ministério do Turismo e também da Embratur para redirecionar para a Polícia Federal — que será responsável por investigar crimes na área — e para o Ministério da Saúde. O objetivo é que sejam criados programas para atender quem sofre de Ludomania, que é o vício em jogos.

