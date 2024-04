PL busca uniformizar regras e eliminar gargalos em produtos financeiros

O principal propósito do PL é uniformizar regras e eliminar gargalos que inviabilizam produtos financeiros, além de fechar lacunas que geram contenciosos. EUA e Japão buscam acordo de subsídios a setores estratégicos de tecnologia para conter a China. Ações da Xiaomi sobem após lançamento de primeiro veículo elétrico com preço competitivo.

Ministro disse ainda que presidente do Senado conversou apenas com Alexandre Padilha sobre medida que previa reoneração da folha das prefeituras e que vai entrar em contato com o titular das Relações Institucionais. BC atualiza indicador que mede juros cobrados no rotativo e parcelado do cartão. Indicador foi lançado para acompanhar regra que estabelece que juros e custos das operações no rotativo e parcelado, realizadas a partir de 3 de janeiro, não poderão superar 100% do valor original da dívida. Dólar cai com anúncio de intervenção do BC e juros futuros sobem com Treasuries; Ibovespa ronda a estabilidade

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

China diz aos EUA para não tomar partido na questão do Mar do Sul da ChinaPEQUIM (Reuters) - A China disse que os Estados Unidos devem se abster de 'provocar problemas' ou tomar partido na questão do Mar do Sul da China, depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que um acordo de segurança com

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Ações de rede social Reddit disparam 38% na estreia nos EUAPlataforma é avaliada em quase US$ 9 bilhões

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Japão e Estados Unidos discutem aumento da cooperação militar para fazer frente à ChinaPrimeiro-ministro japonês, Fumio Kishida se encontrará com o presidente dos EUA, Joe Biden, em 10 de abril

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

“Efeito China” derruba vendas da Gucci e afeta ações de marcas de luxoSentimento do consumidor na segunda maior economia do mundo azedou devido a uma queda prolongada no mercado imobiliário e à desaceleração associada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ações da China caem após Country Garden pressionar incorporadoras imobiliáriasGigane do setor imobiliário deixou de pagar US$ 13,4 milhões em juros sobre bônus doméstico

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ibovespa sobe com Vale em sessão com liquidez baixaMinério de ferro avança mais 5% na China e impulsiona ações da mineradora e de siderúrgicas

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »