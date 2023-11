Pix completa três anos com sucesso no Brasil

O Pix , sistema de pagamento instantâneo do Brasil , completa três anos com grande sucesso. Até setembro deste ano, já conta com 155,8 milhões de usuários cadastrados e 1,5 trilhão de reais transacionados. A expectativa é que a média de transações mensais por pessoa triplique até 2027. O Pix se tornou uma escolha conveniente para consumidores e empresas, devido à praticidade, baixo custo e disponibilidade.

Novos recursos foram adicionados para aprimorar a experiência das organizações, como o Pix Cobrança. No varejo, foram contabilizados 4,3 bilhões de Pix no primeiro trimestre de 2022, e no comércio eletrônico, o pagamento instantâneo já chega a 100% de aceitação, empatado com o cartão de crédito





