Pichai vai ao tribunal: o que diz os EUA contra o buscador em julgamento desta segunda, 30

Sundar Pichai: presidente do Google depõe no banco das testemunhas, presidente-executivo da Alphabet e de sua subsidiária, prestará depoimento no julgamento entre EUA e Google. O convite a Pichai tem um motivo claro e surge após alegações do governo dos EUA de que

o Google, detentor de aproximadamente 90% do mercado de buscas, efetuou pagamentos anuais na ordem de US$ 10 bilhões a fabricantes de smartphones , como a Apple, para assegurar a posição de seu mecanismo de busca como padrão em dispositivos móveis.Desde 12 de setembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, juntamente com um grupo de procuradores-gerais estaduais, intensificou seu escrutínio sobre o Google, questionando mais de 30 testemunhas.

As acusações do governo se concentram em dois eixos: as estratégias do Google para manter seus monopólios de busca e publicidade e os danos resultantes dessas práticas para consumidores e anunciantes.

Esses acordos, até então não revelados, fundamentaram a tese do governo de que o Google se valeu de contratos multibilionários para assegurar seu monopólio nas buscas na internet. Várias testemunhas corroboraram essa visão, destacando a dificuldade de competição em razão dos acordos estabelecidos pelo Google.

O tamanho colossal do Google também foi posto em xeque. Argumentou-se que a magnitude da empresa distorce o cenário competitivo, impedindo até mesmo rivais bem-sucedidos de participar do mercado de mecanismos de busca. Isso, segundo os acusadores, apenas fortalece o domínio do Google.

No que diz respeito ao impacto social, os advogados do governo sustentam que a supremacia do Google nas buscas resultou em um serviço de menor qualidade para os consumidores, limitando suas opções e infringindo a privacidade em prol de objetivos publicitários.

