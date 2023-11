PIB da Alemanha encolhe menos que o esperado no 3º trimestre

A economia da Alemanha encolheu ligeiramente no terceiro trimestre, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30). Entre os impulsionadores da baixa estão o fraco poder de compra e as taxas de juros mais altas que seguem afetando a maior economia da Europa. O Produto Interno Bruto (PIB) alemão caiu 0,1% em termos ajustados em relação ao trimestre anterior, informou o escritório federal de estatísticas.

Olhando para o futuro, o contínuo repasse do aperto da política monetária do Banco Central Europeu, a falta de reversão no ciclo de estoques empresariais e novas incertezas geopolíticas continuarão a pesar sobre a economia alemã, disse Brzeski.

