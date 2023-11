PGR se opõe a Moraes como assistente de acusação em caso de agressão em aeroporto: 'Privilégio incompatível'

No texto, a PGR afirma que a decisão de Toffoli conferiu a Moraes um "privilégio incompatível com o princípio republicano, da igualdade, da legalidade e da própria democracia", que seria contrário ao Código de Processo Penal (CPP) e a decisão do próprio STF.

"Admitir referida 'assistência' na fase inquisitorial desvirtua, inconstitucional e ilegalmente, o escopo do instituto da assistência à acusação, que é o de possibilitar às supostas vítimas intervirem na ação pública, mas jamais o de conduzirem ou produzirem provas no inquérito policial", argumenta a PGR.

Para o órgão, a decisão "institui privilégio, de natureza pessoal, a Ministro da própria Suprema Corte; compromete a eficácia da persecução penal; e desrespeita as funções constitucionais do Ministério Público, no seu poder-dever constitucional de, privativamente, dar início à ação penal pública". headtopics.com

Na semana passada, Toffoli aceitou um pedido de Moraes e incluiu o colega, sua esposa e seus três filhos como assistentes de acusação do inquérito. Antes da decisão, a PGR já havia se manifestado de forma contrária à inclusão.

O ponto central da investigação é uma agressão que Moraes e um de seus filhos teriam sofrido de um empresário e de sua família no aeroporto. headtopics.com

Polícia italiana embaralha caso de agressão a filho de Alexandre de MoraesNovo relato resume episódio a um toque leve nos óculos do filho do ministro e deve se transformar na mais nova arma de defesa no caso Consulte Mais informação ⮕

