PGR pede acesso a dados bancários sigilosos da CPMI do 8 de Janeiro

No documento, obtido por CartaCapital, o subprocurador ressaltou que 'os dados ora solicitados são essenciais à análise do relatório final da CPMI'. Segundo apurou a reportagem, o acesso deve ser liberado ainda nesta quarta-feira 1º, por meio de um link. Documentos ostensivos e atas já estão em posse da PGR. Apresentado em setembro, o parecer de Eliziane sugeriu o indiciamento de 61 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

