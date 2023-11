PGR abre apuração sobre violência política após parlamentar petista ser chamada de 'louca' por deputado

No dia 3 de maio, Dandara e Stephanes Junior protagonizaram um embate na Câmara dos Deputados. Na ocasião, data em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo da Polícia Federal (PF), a petista falava da investigação por suspeita de falsificação do cartão de vacinação quando foi interrompida pelo parlamentar.À época, o deputado Reinhold Stephanes afirmou que a acusação da deputada é “absurda” e “sem sentido”.

— Eu apenas pedi calma. Ela estava aos berros com Eduardo falando que ele seria preso, minha última pergunta a ela foi se ela iria bater na gente.O tutor, o fisiculturista Hugo Sérgio, conseguiu salvar a esposa, a filha e o bichinho de estimação, do incêndio que destruiu o apartamento da família, na Zona Oeste do Rio

Proibição de cervejas, regalias para jogadores e restrições para mulheres: o que esperar da Copa de 2034, na Arábia Saudita País com legislação mais restrita que a do Catar tem aberto exceções para astros que se transferiram para atuar na Saudi Pro LeagueCBF confirma que Neymar passará por cirurgia nesta quinta-feiraAssociação com sede em Niterói recebe autorização para cultivar maconha para uso medicinal

AbraRio tem cerca de 1.500 associados, que usam óleo à base de cannabis para tratar males como depressão e mal de Parkinson

