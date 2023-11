PF aponta prisão indevida de líbio que teve malas trocadas por outra com cocaína

. As etiquetas de duas das bagagens de Hasan, embarcadas no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo,Homem morre após ser baleado em casa noturna no RS

“Nos pegamos toda a nossa bagagem, nossos passaportes foram carimbados e entramos normalmente no País”, contou Hasan em entrevista ao Fantástico. “Nada aconteceu.” A família ficou apenas alguns dias na Turquia e seguiu para a Líbia, onde acabou se estabelecendo. Em maio deste ano, ao retornar sozinho à Turquia em uma viagem de trabalho, Ahmed Hasan foi preso no aeroporto.“Ela (uma advogada turca) disse que eu estava sendo acusado de tráfico internacional de drogas”, contou Hasan na entrevista. “Eu me assustei, quase morri. Foi um choque enorme para mim.

“Alguém retirou essa etiqueta, mas, em vez de usar no próprio dia, guardou para usar alguns dias depois, no voo onde foi a droga efetivamente”, afirmou o delegado Felipe Lavareda, da Polícia Federal. De acordo com o Fantástico, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos disse que as companhias aéreas são as responsáveis pelo manuseio da bagagem, a empresa ainda não se pronunciou. headtopics.com

A família de Hasan procurou no Brasil a advogada Luna Provázio, que defendeu as brasileiras Jeanne Paollini e Katyna Baía, que planejaram férias na Alemanha, mas acabaram detidas por quase quarenta dias no país depois de terem suas bagagens trocadas por malas com cocaína.

Elas foram libertadas em abril deste ano, depois que ficou comprovado por imagens de câmeras de segurança, que as etiquetas de suas bagagens foram usadas em outras malas para transportar drogas.Rango Esperto headtopics.com

Em São Paulo, jovem terá que atravessar 67 km para local de prova do EnemEstudante deve demorar, em média, três horas para chegar ao local de prova. No Rio de Janeiro, além da distância, candidatos também temem a violência Consulte Mais informação ⮕

Atos das comunidades judaica e palestina marcam domingo (29) em São PauloManifestações pacíficas pedem por cessar-fogo e libertação de reféns Consulte Mais informação ⮕

Athletico-PR x São Paulo ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Em tarde de 'Pablos', Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato BrasileiroEm tarde de 'Pablos' e 'Lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Athletico-PR e São Paulo empatam em jogo sonolento pelo BrasileirãoPablo, para o Furacão, e Pablo Maia, para o Tricolor, marcam na Ligga Arena Consulte Mais informação ⮕

Com 'lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empatam por 1 a 1São Paulo segue sem vencer fora de casa neste Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕